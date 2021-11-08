SERİK'TE EV YANGINI - Haberler
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SERİK'TE EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde klimadan dolayı çıktığı değerlendirilen yangında ev kül oldu.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde klimadan dolayı çıktığı değerlendirilen yangında ev kül oldu.

Dumanı farkedip, evden çıkan aile fertleri alevleri görünce fenalık geçirdi.

Orta mahalle 1038 sokakta Serik Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Yusuf Kurt'un 3 katlı evinin son katında yangın çıktı. Evde bulunanlar dumanı fark edip, dışarı çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın 1 saatte söndürüldü. Evini yanarken görenlerden fenalaşana sağlık ekibi müdahale etti. Yangının klimanın iç ünitesinde yaşanan sorundan çıktığı tahmin ediliyor.

SERİK'TE EV YANGINI

SERİK'TE EV YANGINI

SERİK'TE EV YANGINI

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