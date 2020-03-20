Serik'te çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık ve palmiyelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık ve palmiyelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Serik ilçesi Orta Mahallesi Belek yolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, yaklaşık 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü.

Kaynak: AA