Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı sürüyor
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Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı sürüyor

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Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı sürüyor

Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yürütülen düğün salonu inşaatında betonarme imalatlar tamamlandı.

Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yürütülen düğün salonu inşaatında betonarme imalatlar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik'in Gedik Mahallesi'nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi kapsamında Serik halkından gelen talep ile projeye eklenen bin kişilik çok amaçlı düğün salonu inşaatında çalışmalar sürüyor. Son olarak betonarme imalatlarını tamamlayan ekipler, çelik çatı imalatına geçti. Proje tamamlanınca ilçe kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek bir merkeze kavuşacak.

"Sosyal hayatı canlandıracak"

Serik'in sosyal hayatını canlandıracak Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, iki ayrı bloktan oluşuyor. Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nin yer aldığı ilk blokta bin kişilik konferans salonu, 250 kişilik salon, fuaye, kurs alanları, galeri, kulisler, prova odaları, atölyeler kostüm odaları bulunuyor. Tek katlı bin 940 metrekarelik inşaat alanına sahip diğer blok ise ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı. - ANTALYA

Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı sürüyor
Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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