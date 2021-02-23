Serhat Yabancı kimdir? Serhat Yabancı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Serhat Yabancı kimdir? Serhat Yabancı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

23.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:50
Serhat Yabancı kimdir? Serhat Yabancı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Aile, evlilik ve psikoloji konularında uzman olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Serhat Yabancı kimdir? Serhat Yabancı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Serhat Yabancı hayatı ve biyografisi nedir?

Aile, evlilik ve psikoloji konularında uzman olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Serhat Yabancı kimdir? Serhat Yabancı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Serhat Yabancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

SERHAT YABANCI KİMDİR?

Serhat Yabancı 1979 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar aile, evlilik ve psikoloji konularında uzman olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Seminerlerin yanında Bireysel-Çift Terapileri, konferanslar, eğitimler ve gazetelerde çalışmalar yapmıştır.

Serhat Yabancı, lisans eğitiminin ardından iki yüksek lisans daha yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen yazarın ilk kitabı 2013 ikinci kitabı 2014 yılında yayımlanmıştır.

İnsanların maskesiz, kendini olduğu gibi yansıtması kadar, olduğu gibi hissetmesi ve yaşamasının mutluluğun temel şartı olduğunu düşünmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:50:26. #1.15#
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