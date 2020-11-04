Serhat Ulusoy, Ahlen'de Türk Belediye Başkan Yardımcısı oldu
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Serhat Ulusoy, Ahlen'de Türk Belediye Başkan Yardımcısı oldu

04.11.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:15
Serhat Ulusoy, Ahlen'de Türk Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Almanya'nın Ahlen kentinde 2009'dan beri SPD üyeliği ve 2014'ten beri de Belediye Meclis üyeliğini başarıyla yürüten Serhat Ulusoy, 2 Kasım'da itibariyle Ahlen şehrinin Belediye Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Almanya'nın Ahlen kentinde 2009'dan beri SPD üyeliği ve 2014'ten beri de Belediye Meclis üyeliğini başarıyla yürüten Serhat Ulusoy, 2 Kasım'da itibariyle Ahlen şehrinin Belediye Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Ahlen şehrinin yeni konseyi 13 Eylül'de yapılan belediye seçimlerinden sonra yeniden çalışmaya başladı. Açılış oturumu, geçtiğimiz pazartesi akşamı Belediye salonunda yapıldı. Ahlen'de 2009'dan beri SPD üyeliği ve 2014'ten beri de Belediye Meclis üyeliğini başarıyla yürüten Serhat Ulusoy, 2 Kasım'da itibariyle Ahlen şehrinin Belediye Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen Kent Konseyi Toplantısı'nda SPD'den Serhat Ulusoy ve CDU'dan da Rita Pöppinghaus-Voss, Belediye Başkan Yardımcıları olarak seçildi. Böylece resmen Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı olarak vazifesine başlayan Serhat Ulusoy, yaptığı açıklamada "Öncelikle beni aday gösteren ve destekleyen partim SPD'ye müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. İnşallah vazifem boyunca beklentilere cevap verebilirim. Bu konuda kendime, partimde daha evvel başarıyla görev yapmış olan Karl-Heinz Meiwes'i örnek aldım. Altı seneden beri olduğu gibi, Ahlen halkının menfaatleri doğrultusunda beş sene boyunca daha görevimi layıkıyla ifa etmeye gayret edeceğim. Ayrıca benimle birlikte seçilen diğer başkan yardımcısı Rita Pöppinhaus-Voss'u da can-ı gönülden tebrik ederim. Ahlen'de ilk defa göçmen asıllı bir vatandaş belediye başkan yardımcılığına seçiliyor. Bana bu tarihi anı yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BERLİN

Serhat Ulusoy, Ahlen'de Türk Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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