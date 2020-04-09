Serhat Şen Avrupa'da yeni salonlarını ünlü simalar ile açtı İSTANBUL (İHA) – Türk Makeup Artist Serhat Şen, Amsterdam ve Belçika'da salonlarını ünlü isimler ile açtı.

İSTANBUL (İHA) – Türk Makeup Artist Serhat Şen, Amsterdam ve Belçika'da salonlarını ünlü isimler ile açtı.

Avrupa'da salon açan ilk Türk Makeup Artist ünvanını taşıyan Serhat Şen'in, Amsterdam ve Belçika'da açtığı salonların davetlileri arasında Özge Ulusoy, Danla Biliç ve Gülnur Güneş gibi ünlü isimler de yer aldı. Türkiye'de çok sayıda ünlüyle çalışan Serhat Şen, eğitiminin ve kariyerinin büyük bölümünü yurt dışında sürdürdü. Ünlü makeup artist, son olarak Kim Kardashian'ın makeup artisti Mario Dedivanovic'in Kasım ayında Amerika'da düzenlenecek olan makyaj malzemeleri lansmanına davet edildi.

Yakında yeni web sitesini hizmete sokacak olan Serhat Şen'in, sitesinde makyaj ve kirpik ürünlerinin satışının yanı sıra yeni makyaj trendleri ve makyaj tüyolarının da yer alacağı öğrenildi. Serhat Şen ayrıca, müdavimleri için online makyaj eğitimleri düzenleyeceğinin de müjdesini verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA