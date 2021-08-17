Serhat Gülpınar kimdir? Serhat Gülpınar kaç yaşında, nereli? Serhat Gülpınar biyografisi!

Serhat Gülpınar, 1979 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğdu. Babası memur olduğu için Ankara'ya yerleşti ve 12 yaşındayken MKE Ankaragücü'nün altyapısına yazılarak futbolculuk kariyerine başladı. Peki, Orta sahada görev yapan eski futbolcu, teknik direktör olan Serhat Gülpınar kimdir? Serhat Gülpınar kaç yaşında, nereli? Serhat Gülpınar mesleği nedir? Serhat Gülpınar hayatı ve biyografisi nedir?

Orta sahada görev yapan eski futbolcu, teknik direktör olan Serhat Gülpınar kimdir? Serhat Gülpınar kaç yaşında, nereli? Serhat Gülpınar mesleği nedir? Serhat Gülpınar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SERHAT GÜLPINAR KİMDİR?

Serhat Gülpınar (d. 1 Ocak 1979, Reşadiye, Tokat) orta sahada görev yapan eski futbolcu, teknik direktör.

Kulüp kariyeri;

Serhat, 1979 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğdu. Babası memur olduğu için Ankara'ya yerleşti ve 12 yaşındayken MKE Ankaragücü'nün altyapısına yazılarak futbolculuk kariyerine başladı. Ankara 50.Yıl Lisesi takımıyla 1997 yılında Peru'nun Lima kentinde yapılan Liselerarası dünya futbol şampiyonluğu yaşamıştır. Yedi yıl altyapıda oynadıktan sonra 19 yaşında A takıma yükseldi. Profesyonelliğe yükseldiği ilk yıl o zamanki adı ASAŞ olan Hacettepe SK'ya kiralandı ve takımıyla ilk sezonunda 3. Lig'de şampiyonluk yaşadı. İki sezon ASAŞ'ta oynadıktan sonra, 2000-01 sezonunda bu kez de kiralık olarak Kardemir Karabükspor forması giydi.

Serhat Gülpınar, 2001-02 sezonunda ise takas yoluyla Konyaspor'a transfer oldu. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Konya, sezon sonunda ligi dördüncü sırada tamamlayınca genç futbolcu sözleşmesinin de sona ermesiyle UEFA Kupası'nda mücadele edecek olan Denizlispor'la anlaştı. Denizlispor'daki ilk sezonunda 16 maça çıkıp 2 gol atabilen Serhat, ilk lig golünü 32. haftada Göztepe'ye attı. Takımının 4. tura kadar yükseldiği UEFA Kupası'nda ise 4 müsabakada oynadı. Ligin sonuna doğru teknik direktörlüğe Giray Bulak'ın gelmesiyle ertesi sezon takımın as futbolcularından biri haline geldi ve 29 maçta 4 gol attı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Serhat, Denizlispor'la olan sözleşmesi 2006-07 sezonu sonunda bitince, 22 Haziran 2007 tarihinde Kayserispor'la iki yıllık sözleşme imzaladı.Ancak sezon başında dizinden bir sakatlık geçirdi ve uyum sorunu yaşadığını ifade ederek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Kulüp yönetiminin bu teklifi kabul etmesiyle Serhat, tekrar eski takımıyla anlaştı. Serhat, 2008 yılının yaz ayında İstanbul BB ile anlaşmıştır.Burada tam 5 sene kaldı. 2013-2014 sezonunun başında Bugsaşspor ile sözleşme imzalasa da sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.