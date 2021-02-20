Serhan Asker kimdir, kaç yaşında? Serhan Asker nereli? Serhan Asker babası kimdir? Serhan Asker Biyografisi ve Hayatı!

Halk TV'de Görkemli Hatıralar programını sunan Serhan Asker sosyal medyada merak edildi. Serhan Asker kimdir? Serkan Asker kaç yaşında? Serkan Asker alevi mi? Serhan Asker nereli? Serhan Asker babası kimdir? gibi sorular merak edildi. İşte Serhan Asker Biyografisi ve Hayatı!

Suavi, bu sabah Halk TV'de Serhan Asker'in "Görkemli Hatıralar" programına konuğu oldu. Bu haberi Serkan Asker twitter hesabından duyurdu! İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte büyük usta Ülkü Tamer'in doğum gününün selamlanması, kültür ve sanat üzerine gerçekleşen sohbetler üzerine Suavi kimdir? sorusunun yanı sıra,Serhan Asker kimdir? Serkan Asker kaç yaşında? Serkan Asker alevi mi? Serhan Asker nereli? Serhan Asker babası kimdir? gibi sorular da merak edildi.

SERHAN ATEŞ KİMDİR?

Serhan Asker 1974 yılında Hatay'da doğdu ve 47 yaşındadır. Lise eğitimine kadar Gaziantep'te yaşamıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Almanya'da Siyaset Muhabirliği alanında yüksek lisans yapmıştır.

Gazetecilik mesleğine 1995 yılında Milliyet Gazetesi'nde başlamıştır. 2000 yılında TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'nda politika muhabiri olarak televizyon haberciliğine başlamıştır.

Formula 1 ve Avrupa Futbol Şampiyonası programlarında hem yapımda hem de sunumda görev almıştır. 2004 yılında Türk Siyaset tarihinin Ekonomi Bakanı olan Kemal Derviş'in 18 aylık görevini anlatan Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi kitabını yazmıştır. 2008 yılında RTGD tarafından haber alanında televizyon Oscar ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Serhan Asker babasını sürekli anmaktadır. Onu okumaya teşvik eden ve hep destekleyen okumayı askerde öğrenmiş babasıdır.