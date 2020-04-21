Sergio Gürlek Klip için iki ayda 30 kilo verdi O Ses Türkiye de Seda Sayan'ın takımında yer alan ve söylediği şarkıların yanı sıra ,Sayan ile bir de düete imza atan Sergio Gürlek ''Kahpe Felek'' isimli single çalışmasını musicom prodüksiyon etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

Başarılı bir cover çalışmaya imza atan Sergio Gürlek, şarkısının klibi için de görünümünü yeniledi.Şarkıcı iki ayda 30 kilo vererek bir rekoraimza attı.

130 kilodan 100 kiloya inen Gürlek açıklamasın da ,beni kilolu halimle sevenlerimçoktu ama hem sağlığım hem de sahne performansıiçin bu kiloları vermem şarttı.Şimdi ki görüntüm beni de çok mutlu etti dedi. Yeni çalışmlarına da hız kesmeden devam eden Sergio Gürlek, ''Kahpe Felek'' isimli single'ımız çok güzel oldu ve beğenildi..Durmak yok peş peşe yapacağım yeni şarkılarla daha büyük kitlelere ulaşacağım ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler