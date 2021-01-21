Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor
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Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor

21.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:31
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor

Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen Serenay Sarıkaya, ekranlara dönüş yapıyor. Sarıkaya ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın kadrosuna dahil oldu. Dizide Maraşlı'nın eşine hayat verecek olan güzel oyuncunun rekor bir ücret alacağı konuşuluyor.

Başrollerinde Burak Deniz, Saygın Soysal, Alina Boz, Serhat Kılıç ve Rojda Demirer'in rol aldığı ATV'de ekrana getirilen Maraşlı dizisi büyük beğeni topladı. Kısa bir sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Maraşlı dizisi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Maraşlı dizisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, Maraşlı'nın senaryosunu hareketli tutmak için Serenay Sarıkaya ile anlaştı.

Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor

Serenay Sarıkaya, Maraşlı'nın eşine hayat verecek. Rekor ücret teklif edilen Serenay Sarıkaya ile anlaşma yapılmasının ardından yapımcılar dizinin daha da konuşulmasını istiyor.

Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor

6 bölüm olarak anlaşma sağlayan Serenay Sarıkaya'nın diziye nasıl bir hikaye katacağı şimdiden merak konusu oldu.

Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor

Fi dizisinde rol alan ve Fi dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Sarıkaya, uzun süre televizyonda yer almadı.

Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor

Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya, tiyatro sahnelerinin pandemi nedeniyle kapanmasıyla da uzun süre çalışmadı.

Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor
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