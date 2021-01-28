Serenay Sarıkaya ve sosyetik güzel Yasemin Özilhan pişti oldu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu kombini, daha önce de Yasemin Özilhan paylaşmıştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, son olarak şortlu triko takımıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

"HABERİM YOKMUŞ GİBİ ÇEK KANKA"

Ünlü oyuncunun, "Haberim yokmuş gibi çek kanka!" notunu düştüğü gönderi 420 binden fazla beğeni aldı. Sarıkaya'nın paylaşımına Ezgi Mola, Merve Dizdar, Sibel Can, Burcu Esmersoy ve Ceylan Ertem gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

YASEMİN'LE PİŞTİ OLDULAR

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan da kasım ayında aynı kombin ile verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamıştı. Bu detay, Sarıkaya'nın takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.