Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ekim ayında özel bir hastanede estetik operasyon geçirmiş ancak yaptırdığı silikon kısa sürede basına sızmıştı. Olayın ardından hastane yönetimi, işlemi duyurduğunu tespit ettiği valeyi işten çıkardı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ayrılığının duyulduğu geçtiğimiz ekim ayında özel bir hastanede estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı. Ancak yaptırdığı işlem basına sızdırılmış, güzel oyuncunun hevesi kursağında kalmıştı.

YARIM KALAN İŞLEM EVİNDE DEVAM ETTİ

Olayın basına sızdırılmasının ardından yarım kalan işlemlerini doktorunu eve çağırarak devam ettiren Serenay Sarıkaya, durumdan şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan hastane yönetimi, vale olarak çalışan kişiyi operasyonu duyurduğu gerekçesiyle işten çıkardı.

SİLİKON SORULARIYLA ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, "Silikonlarınızı kontrole mi geldiniz?" sorularıyla çileden çıkmıştı. Sarıkaya, aldığı soru karşısında öfkesini kontrol edemeyerek gazetecilere, "Size ne ya" diyerek tepki göstermişti.