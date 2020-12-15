SERENAY SARIKAYA'NIN İLGİNÇ SELÜLİT ÖNLEMİ
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SERENAY SARIKAYA'NIN İLGİNÇ SELÜLİT ÖNLEMİ

15.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:17
SERENAY SARIKAYA'NIN İLGİNÇ SELÜLİT ÖNLEMİ

Serenay Sarıkaya'nın bacaklarında selülit olmaması için haftada üç kez Etiler'de bir güzellik merkezine gittiği ortaya çıktı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Serenay Sarıkaya'nın bacaklarında selülit olmaması için haftada üç kez Etiler'de bir güzellik merkezine gittiği ortaya çıktı. Oyuncunun, dört saat süren ve elle yapılan masaja geçtiğimiz aylarda göğüs operasyonu olduğu için ara verdiği öğrenildi. Sarıkaya'nın masajına haftaya başlayacağı konuşuluyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:21:55. #1.15#
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