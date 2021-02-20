Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi
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Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi

20.02.2021 16:06 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:52

Şimdilerde Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından kırmızı mayolu pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımına en ilginç yorumu ise Demet Akalın yaptı.

Cem Yılmaz'la geçirdiği ayrılık sürecinden sonra Maldivler'e tatile giden oyuncu Serenay Sarıkaya, neredeyse her anını Instagram hesabından paylaşıyor.

KIRMIZI MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Peş peşe mayolu pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, bugün yaptığı paylaşımda kırmızı mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay Sarıkaya'nın pozları 1 saat içinde 228 binden fazla beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi

DEMET AKALIN: FOTOĞRAFLARINI KİM ÇEKİYOR?

9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan açıklama yazmadan paylaşım yapan oyuncuya en ilginç yorum şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Sarıkaya'nın pozlarına sessiz kalamayan Akalın, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" yorumunu yaptı.

Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi

"ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM"

Tatilde sık sık paylaşım yapan Serenay Sarıkaya dün de "Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla siyah mayolu pozunu paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımı 443 binden fazla beğeni almıştı.

Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi
Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi
Haber Yorumları (3)
UMAY: Seranay ile Demet yan yana bile gelemez. Hayret Demet ilk kez hata yapmadan cümle kurabilmiş,pesler pesi haha
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RÜKNETTİN DEDE: Hehehehehe..Dürbünlü yorum yazmadığına göre mefta olmuş.hehehehe
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YİLDİZ MUZAFFER: Yeni bir erkek lazim heralde benim dusunce bu
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500
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