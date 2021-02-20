Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü

Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti

Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

Şimdilerde Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından kırmızı mayolu pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımına en ilginç yorumu ise Demet Akalın yaptı.

Cem Yılmaz'la geçirdiği ayrılık sürecinden sonra Maldivler'e tatile giden oyuncu Serenay Sarıkaya, neredeyse her anını Instagram hesabından paylaşıyor.

KIRMIZI MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Peş peşe mayolu pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, bugün yaptığı paylaşımda kırmızı mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay Sarıkaya'nın pozları 1 saat içinde 228 binden fazla beğeni aldı.

DEMET AKALIN: FOTOĞRAFLARINI KİM ÇEKİYOR?

9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan açıklama yazmadan paylaşım yapan oyuncuya en ilginç yorum şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Sarıkaya'nın pozlarına sessiz kalamayan Akalın, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" yorumunu yaptı.

"ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM"

Tatilde sık sık paylaşım yapan Serenay Sarıkaya dün de "Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla siyah mayolu pozunu paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımı 443 binden fazla beğeni almıştı.