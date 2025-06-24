Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı mı?

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı mı?
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in bir süredir devam eden ilişkisi yeniden sona erdi. İkili, daha önce iki kez ayrılıp barışmıştı. Peki, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı mı?

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinden bir kez daha ayrılık haberi geldi. Birçok başarılı projede yer alarak hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sarıkaya'nın, şarkıcı Mert Demir ile olan birlikteliği üçüncü ayrılık eşiğine geldi. Peki, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı mı?

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR AYRILDI MI?

İlk olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru adı Mert Demir ile anılmaya başlanan Serenay Sarıkaya, bu ilişkiyle magazin dünyasında sık sık gündeme geldi. Ancak çift, zaman zaman sosyal medyada birlikte görünmemeleri ve karşılıklı yapılan imalı paylaşımlar nedeniyle ayrılık iddialarına konu olmuştu.

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre ikili, bu kez ilişkilerine kesin olarak nokta koydu. Ayrılığın nedeni hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ilişkilerinde uzun süredir sorunlar yaşandığı öne sürülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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