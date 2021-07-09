Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi
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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile tekrar aşk yaşadıkları iddiasına Çağatay Ulusoy'dan çok sert yanıt geldi. İddiaları reddeden Ulusoy, "Her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz. Çok üzücü... Gayeniz nedir? Anlamıyorum bir salın bizi be kardeşim" dedi.

Medcezir dizisinden rol arkadaşları Taner Ölmez'in düğüne katılan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya dikkatleri üzerlerine çekmişti. Düğün töreninde bir araya gelen Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın aşklarının tekrar alevlendiği iddia edilmişti.

"SALIN BİZİ BE KARDEŞİM"

İkili arasındaki aşk iddialarına Çağatay Ulusoy, "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu? Çok üzücü... Gayeniz nedir? Anlamıyorum bir salın bizi be kardeşim" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi
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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi - Haberler Magazin
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