Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile tekrar aşk yaşadıkları iddiasına Çağatay Ulusoy'dan çok sert yanıt geldi. İddiaları reddeden Ulusoy, "Her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz. Çok üzücü... Gayeniz nedir? Anlamıyorum bir salın bizi be kardeşim" dedi.