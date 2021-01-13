Serenay Sarıkaya gitti, küslük bitti!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Cem Yılmaz ile Muzaffer Yıldırım, önceki gün ünlü komedyenin Levent'teki ofisinde bir araya geldi.

KÜSLÜK BİTTİ Mİ?

Eski dostlar, beş saate yakın hasret giderdi.Komedyenin ofisinden çıkmasının ardından kapıda görülen Yıldırım, "Cem Yılmaz'la küslük bitti mi?" sorusunu, "Biz hiçbir zaman Cem Yılmaz'la küs değildik" şeklinde cevapladı.

Muzaffer Yıldırım, Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamış ve ayrılık sonrası yakın arkadaşı Cem Yılmaz'la ilişki yaşamaya başlayınca aralarının açıldığı iddia edilmişti. İkili uzun bir aranın ardından sonra ilk kez bir arada görüntülendi.





Kaynak: Snob Magazin