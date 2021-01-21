Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı Maraşlı dizisi yayınlandığı ilk günden büyük bir beğeni topladı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Maraşlı dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor. Burak Deniz'in hayat verdiği Maraşlı karakterinin eski eş olarak kadroya Serenay Sarıkaya katıldı. İşte ayrıntılar...

Başrollerinde Burak Deniz, Saygın Soysal, Alina Boz, Serhat Kılıç ve Rojda Demirer'in rol aldığı ATV'de ekrana getirilen Maraşlı dizisi büyük beğeni topladı. Kısa bir sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Maraşlı dizisi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.













Kaynak: Snob Magazin