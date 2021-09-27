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Serenay Sarıkaya bir bankanın reklam yüzü oldu! Alacağı ücret dudak uçuklattı

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Serenay Sarıkaya bir bankanın reklam yüzü oldu! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Tüm markaları peşinden koşturan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL karşılığında Akbank'ın yüzü oldu! Geçtiğimiz hafta ilk reklam filmini çeken güzel oyuncu, iki farklı filmle ekranlarda olacak.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında Akbank'ın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.

Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. Komedyen Feyyaz Yiğit'in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak, yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak, onu hep birlikte göreceğiz…
Serenay Sarıkaya bir bankanın reklam yüzü oldu! Alacağı ücret dudak uçuklattı

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Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak

Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak
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Haber: Serenay Sarıkaya bir bankanın reklam yüzü oldu! Alacağı ücret dudak uçuklattı - Haberler Magazin
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