Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
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Serenay Sarıkaya'dan bir ilk

Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Serenay Sarıkaya, Bvlgari markasının elçisi oldu. Oyuncu, Milano'ya uçtu ve bu davetin ilk etkinliği olan, Milano'nun meşhur La Scala'sında seçkin davetlilerle birlikte büyüleyici bir müzik ziyafetinin tadını çıkardı. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya, yine bir ilke imza attı. Oyuncu, dünyaca ünlü Bvlgari markasının Türkiye'deki ilk marka elçisi oldu. Duyuruyu Sarıkaya'nın bağlı olduğu ajans yaptı.

Markanın takısını takan Sarıkaya, dokuz kareyi Instagram'dan yayınladı.

Yılan kolsesiyle dikkat çeken oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

Bacak dekolteli pozları da yayınlayan oyuncunun, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Son dönemde adı Haldun Demirhisar'la anılan Sarıkaya, aşk iddialarını yalanlamıştı.

'Bergen' projesinden ayrılan oyuncu, önümüzdeki günlerde diziyle seyirci karşısına çıkacak.

Bu heyecan verici iş birliğinin ilk adımı olarak oyuncu, Bvlgari'nin davetlisi olarak markanın son yüksek mücevhercilik koleksiyonunu sergileyeceği, dünyanın dört bir yanından seçkin davetlilerin Covid-19 önlemleri dahilinde bir araya geleceği çok özel davetlere katılmak üzere bugün Milano'ya uçtu.

Oyuncu, bu davetin ilk etkinliği olan, Milano'nun meşhur La Scala'sında seçkin davetlilerle birlikte büyüleyici bir müzik ziyafetinin tadını çıkardı.

Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
Serenay Sarıkaya'dan bir ilk
Serenay Sarıkaya'dan bir ilk

Kaynak: Snob Magazin

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