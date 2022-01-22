Serenay Sarıkaya'ya yapılan saldırı sonrası flaş gelişme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün öğle saatlerinde Etiler'deki evine giderken aracı kimliği belirsiz iki kişi tarafından tekmelenmişti. Saldırı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen barıştı mı? İşte detaylar...