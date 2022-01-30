Serenad Bağcan herkes tarafından merak edilen isim oldu. Selda Bağcan'ın yeğeni olarak bilinen Serenad Bağcan, Fazıl Say "Yıllar sonra aradığım sesi buldum" yorumunda bulunmuştu. Son zamanların merak edilen ismi Serenad Bağcan kimdir ve nerelidir herkes tarafından araştırılıyor. Halası Selda Bağcan olan ünlü müzisyen kaç yaşında ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan kaç yaşında? Serenad Bağcan nereli? sevenleri tarafından sorularını yanıt aranıyor. Serenad bağcan kimdir ve nerelidir sorularına yanıt aranıyor. Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan kaç yaşında? Serenad Bağcan nereli? Detaylar haberimizdedir…

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

Serenad Bağcan,Ankara doğumlu olan Türk müzisyen. Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Yine aynı şehirde lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olmasına rağmen bu meslekte hiç çalışmadı. Solistliğe başlamadan önce spora ilgi gösterdi ve masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda mandolin ve blokflüte ilgi gösterdi, halası Selda Bağcan'ndan piyano dersleri aldı. Daha sonra Ankara Çocuk Korosu'na katıldı. Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldı. Sonraki süreçte Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak girdi. 2011 yılında devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesi üzerine koro şefi tarafından teşvik edildi. Ardından da Fazıl Say ile beraber sahne almaya başladı ve İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı.

Fazıl Say kendisinden "Yıllar sonra aradığım sesi buldum" şeklinde bahsetmektedir. Bağcan, Serenad adını taşıyan ilk solo albümünü ise Mayıs 2019'da çıkarmıştır.

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