Seren Serengil ve Yaşar İpek anlaşmalı olarak boşandı 2018 yılında dünyaevine giren Yaşar İpek ile Seren Serengil, bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava sonrası anlaşmalı olarak boşandı.

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in olaylı evliliği, bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile bitti. Duruşma sonrası Serengil adliyeden hızlıca uzaklaşırken İpek ise duruşma sonrası mahkeme kararını arkadaşına sarılarak kutladı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Fransa'da 2018 yılında nikah masasına oturan Yaşar İpek ile Seren Serengil, anlaşmalı olarak boşandı.Yaşar İpek ve Seren Serengil arasındaki boşanma davasının ilk duruşması mart ayında görülmüştü. Bugün saat 15.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen davada mahkeme Serengil ile İpek'in boşanmalarına karar verdi. Anlaşmalı olarak boşanan Serengil ile İpek'in birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedikleri öğrenildi.

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Ağustos 2019'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Yaşar İpek, dilekçesinde Seren Serengil'in ailesini istemediğini, bu yüzden tartışma yaşadıklarını anlattı. Dilekçede "Seren Serengil, Yaşar İpek'in annesi ile kardeşine hakarette bulunmuş ve kamuoyu önünde bunu paylaşmıştır. Davalının özel hayatını üçüncü şahıslarla paylaşması Yaşar İpek yönünden yıpratıcı hal almıştır" denildi. Yaşar İpek, Seren Serengil'den nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı. Yaşar İpek, Seren Serengil'den boşandıktan sonra avukatı İmran Işık ile poz verdi.

Kaynak: Snob Magazin