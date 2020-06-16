Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Lerzan Mutlu ile Seren Serengil, Instagram üzerinden isim vermeden birbirlerine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Serengil, geçmişte annesi ile uyuşturucudan tutuklanmasını gündeme getiren Mutlu için ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

Dönem dönem yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşen Lerzan Mutlu, isim vermeden Seren Serengil'i hedef alan bir gönderme yaptı. Gönderiye sessiz kalamayan Seren Serengil ise bel altı ifadeler kullandı.

YILLAR ÖNCE YAŞANANLARI HATIRLATTI

Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, "Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük 'kavasakisi' ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?" dedi.

"ZAVALLI, CAHİL, DÖNEK"

Hızını alamayan şarkıcı Lerzan Mutlu "Bir video gelecek bekleyin! Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen! Şizofren, mitoman, hayal dünyasında yaşayan zavallı! İnsanlara iyilik yapmayın! K.mı öpmen gerekirdi zavallı, cahil, dönek" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

"ARABALARIN MOTOR SESLERİNİ DUYMUYORUM"

Yapılan paylaşımlara sessiz kalamayan Seren Serengil ise Instagram hesabından "Hadi" diyerek yayınladığı videosunda "O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum" yazdı.

SEREN SERENGİL VE LERZAN MUTLU GEÇMİŞTE NE YAŞADI?

Lerzan Mutlu yıllar önce Oya Aydoğan'la birlikte bir programda sunuculuk yapmıştı. Ünlü oyuncu Oya Aydoğan, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. O dönem Deniz Akkaya ile program yapan Seren Serengil ise Aydoğan'ın yakın arkadaşı Pınar Bent'i konuk almıştı. Programda Aydoğan'ın ölüm sebebini stres olarak açıklayan Bent, yaşadığı stresin nedeninin sorumlusu olarak ise Lerzan Mutlu'yu göstermişti.

Bu iddialar üzerine 30 bin TL'lik manevi tazminat davası açan Lerzan Mutlu, haksız bulunmuş ve söz konusu yorumlar "düşünce özgürlüğü" kapsamında kaldığı için davayı kaybetmişti.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TUTUKLANDI

2007 yılında Nefret isimli kitap çıkaran Seren Serengil, "Benim hikayem, anne babası ayrılmış bir çocuğun hikayesi" cümleleriyle başladığı hikayesinde 1988 yılında annesiyle uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını ve 11 gün hücrede kaldığını söylemişti.