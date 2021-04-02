Seren Serengil neden yok? Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok?

Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Söylemezsem Olmaz'da bugün Seren Serengil var mı? Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil son sağlık durumu!