Seren Serengil neden yok? Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok?
Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Söylemezsem Olmaz'da bugün Seren Serengil var mı? Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil son sağlık durumu!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 2 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
SEREN SERENGİL NEDEN YOK? SEREN SERENGİL BUGÜN YOK MU?
Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir zor günler geçiren Seren Serengil, canlı yayın sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Uzun yıllar fazla kiloları nedeniyle başı dertte olan Seren Serengil, 2016 yılında mide ameliyatı geçirmiş ancak ameliyat sonrasında hızlı kilo vererek 46 kiloya kadar düşmüştü. Ani kilo kaybını yakalandığı Dumping Sendromu nedeniyle yaşadığını paylaşan Serengil, bu zor süreci, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" sözleri ile anlatmıştı. 2 Nisan Söylemezsem Olmaz programında sağlık sorunları sebebiyle yer almayacak.
SÖYLEMEZSEM OLMAZ SAAT KAÇTA?
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı her gün, saat 13.15'de yayınlanmaktadır.