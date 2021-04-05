Seren Serengil neden yok? Seren Serengil canlı yayında fenalaştı! Seren Serengil bugün Söylemezsem Olmaz programında var mı?

Beyaz TV'nin sevilen programları arasında yer alan Söylemezsem Olmaz beğeni ile takip ediliyor. Peki Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! Söylemezsem Olmaz yeni saati ne zaman? Söylemezsem Olmaz canlı izle! Söylemezsem Olmaz saat kaçta?

Söylemezsem Olmaz magazin programı bu sabah ekranlara gelmedi. Merak eden izleyiciler program ne zaman yayınlanacak onu konuşuyor. Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta başlayacak? Söylemezsem Olmaz neden yayınlanmadı, bitti mi? Tüm bilgiler haberimizde.

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir zor günler geçiren Seren Serengil, canlı yayın sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Uzun yıllar fazla kiloları nedeniyle başı dertte olan Seren Serengil, 2016 yılında mide ameliyatı geçirmiş ancak ameliyat sonrasında hızlı kilo vererek 46 kiloya kadar düşmüştü. Ani kilo kaybını yakalandığı Dumping Sendromu nedeniyle yaşadığını paylaşan Serengil, bu zor süreci, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" sözleri ile anlatmıştı. 2 Nisan Söylemezsem Olmaz programında sağlık sorunları sebebiyle yer almayacak.