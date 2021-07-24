Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti
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Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti

Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Seren Serengil, denizin ortasında da tartışacak birini buldu. Ünlü sunucu, Göcek'te demirli teknesinin yanına yanaşan Maria Maksymenko ile tartıştı. Ağır hakaretler eden Seren Serengil, büyük tepki çekti. Maria Maksymenko, örnek kişiliğiyle seviliyor. İşte detaylar...

Takvim'de yer alan haber'de; Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, stresli günler geçiriyor. Sürekli girdiği polemiklerle adından söz ettiren sunucu, tatil için gittiği Göcek'te de boş durmadı. Sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıkan 50 yaşındaki sunucu, Çarşamba günü adeta denizi birbirine kattı.

Bedri Rahmi Koyu'nda demirlediği teknesinde dinlenen Serengil, yanlarına yanaşan başka bir teknenin kendilerine çarptığını iddia edip, "İçip içip insanların teknesine çarpmak. Üstüne kahkaha atmak, laf atmak. Allah'tan usturmacalar vardı da bu görgüsüzler kafayı bulup tekneyi mahvetmediler. Ben de onları" dedi.

Serengil'in bahsettiği kişi Maria's Academy'nin kurucusu sosyetinin tanıdık simalarından Maria Maksymenko çıktı.

"Bahsi geçen teknede tatil yapıyoruz. Seren Hanım'ın teknesinin yanına yanaştık. Rüzgarın etkisiyle çok hafif dokunduk. Denizde yardımlaşmak kuraldır. Özür diledik ancak Seren Serengil, 'Gerizekalısınız. Allah'ın köylüleri' diyerek bize hakaret etmeye başladı. Benim içki içmediğimi tüm dostlarım bilir. Teknede çocuklarımla birlikte 2 profesyonel kaptan ve ailem vardı. Biz bu kadar kalitesizlik görmedik ve apar topar oradan ayrıldık."

Sosyal medyada Maria Maksymenko'ya destek gelirken Serengil ise hakaret içeren sözleriyle tepki çekti.

Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti
Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti
Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti
Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti
Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti

Kaynak: Snob Magazin

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