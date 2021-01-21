Seren Serengil isyan etti: İstiyorlar ki Seren ölsün

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, "Yeniden ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım" demiş ve uzun süre gündemden düşmemişti.

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, "Yeniden ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım" demiş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Serengil'in tedavisi devam ederken tatile çıkması takipçilerini şaşırttı.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Serengil, sosyal medyadaki eleştirilere tepki gösterdi: "İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim. Zaten hastalığım geçmeye başladı. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum takviyesi yapılıyor."

Kaynak: Hürriyet