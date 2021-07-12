Seren Serengil'in şikayetçi olduğu Yaşar İpek'in kızkardeşine 4 yıl hapis istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seren Serengil'in şikayetçi olduğu Yaşar İpek'in kızkardeşine 4 yıl hapis istemi

Seren Serengil'in şikayetçi olduğu Yaşar İpek'in kızkardeşine 4 yıl hapis istemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞARKICI Yaşar İpek'in kız kardeşi Hazal İpek Şafak hakkında, Seren Serengil'in kişisel bilgilerinin yer aldığı tutanağı sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.

ŞARKICI Yaşar İpek'in  kız kardeşi Hazal İpek Şafak hakkında, Seren Serengil'in kişisel bilgilerinin yer aldığı tutanağı sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli Şafak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Haziran 2018 tarihinde Hazal İpek Şafak'ın, Seren Serengil'in şikayeti üzerine savcılığın kendisi hakkında verdiği takipsizlik kararına ilişkin tutanağı sosyal medya hesabından paylaştığı,  avukatlarının  uyarısı ile paylaşımını kaldırdığı belirtildi.  Savcılık ifadesinde Şafak'ın "Seren Serengil benim hakkımda mesnetsiz suçlamalarda bulundu. Bunlara ilişkin savcılık kararını sosyal medya hesabımda paylaştım. Avukatlarım uyarınca kaldırdım. Suç kastım yoktu" dediği iddianamede yer aldı. İddianamede Hazal İpek Şafak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seren Serengil'e ait doğum tarihi, anne-baba adı ve adresini paylaştığı, şüpheli Şafak'ın bu paylaşımı doğruladığı ve üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı  belirtildi. Şüpheli Şafak'ın "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, Şafak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"İNSANLARIN ÖZEL YAŞAMLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ PAYLAŞIRKEN HERKESİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMESİ GEREKİR"

Seren Serengil'in avukatı Özgür Noyan konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Müvekkilim Seren Serengil'in kişisel verilerini haksız ve hukuksuz olarak yayınlayan şüpheli Hazal İpek Şafak hakkında Türk Yargısı'nın gerekli cezalandırmayı yapacağından hiç şüphemiz yok. İnsanların özel yaşamlarına ilişkin bilgileri paylaşırken herkesin gerekli özeni göstermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Melisa Döngel Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seren Serengil'in şikayetçi olduğu Yaşar İpek'in kızkardeşine 4 yıl hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:46:45. #1.14#

title