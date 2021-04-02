Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir?
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Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

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Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Gündemde Seren Serengil hastalığı olarak bilinen Dumping sendromu, mide ameliyatları sonrasında görülen bir hastalıktır. Seren Serengil'in mide küçültme ameliyatından sonra yakalandığı bu hastalık merak konusu oldu. Peki, Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir? Dumping sendromuna dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı
Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı

Gündemde Seren Serengil hastalığı olarak bilinen Dumping sendromu, mide ameliyatları sonrasında görülen bir hastalıktır. Seren Serengil'in mide küçültme ameliyatından sonra yakalandığı bu hastalık merak konusu oldu. Peki, Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir? Dumping sendromuna dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu, midenin bir bölümü veya tamamının alındığı ameliyatlarda görülen bir hastalıktır. Bununla birlikte gastrit bypass operasyonu sonrası da ortaya çıkabilmektedir.

Midenin hızlı bir şekilde boşalmasına neden olan hastalık, genellikle yemek yedikten 10-30 dakika sonra şikâyetlerini göstermeye başlar. Midedeki besinlerin kontrolsüz olarak ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve büyük çoğunluğu şeker içeren besinlerin tüketilmesi sonrasında ortaya çıkar.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dumping sendromu belirtileri 2'ye ayrılır.

  • Erken Dumping Sendromu belirtileri
  • Geç Dumping Sendromu belirtileri
Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Erken Dumping Sendromu Belirtileri

Karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesi sonrası 30 dakika içinde görülen belirtiler erken dönem sendromudur.

Belirtiler;

  • Yüzde kızarma
  • Kuvvetsizlik, takatsizlik, halsizlik
  • Genel ya da bölgesel terleme
  • Tüketilen gıdanın porsiyonu küçük olmasına rağmen duyulan tokluk hissi
  • Kalp çarpıntısı hissi
  • Mide ağrıları, sancılar
  • Bulantı ve kusma durumu
  • Bölgesel veya genel terleme durumu

Geç Dumping Sendromu Belirtileri

Karbonhidrat içeren besinlerin alımından 3 saat sonra veya sonrasında yaşanan belirtiler şöyledir;

  • Bilinçte yaşanan dalgalanmalar, değişimler
  • Titreme yaşanması, halsizlik
  • Açlık hissinin ortaya çıkışı
  • Şuurda yaşanan bulanıklık durumları

TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

Tedavi yöntemi kişiden kişiye değişmekle birlikte Dumping sendromunu hafif geçirenlere diyet değişiklikleri ile tedavi uygulanabiliyorken hastalığı ağır seyreden kişilerde ilaç veya cerrahi müdahale uygulanabiliyor.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:38:34. #1.16#
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