Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Gündemde Seren Serengil hastalığı olarak bilinen Dumping sendromu, mide ameliyatları sonrasında görülen bir hastalıktır. Seren Serengil'in mide küçültme ameliyatından sonra yakalandığı bu hastalık merak konusu oldu. Peki, Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir? Dumping sendromuna dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gündemde Seren Serengil hastalığı olarak bilinen Dumping sendromu, mide ameliyatları sonrasında görülen bir hastalıktır. Seren Serengil'in mide küçültme ameliyatından sonra yakalandığı bu hastalık merak konusu oldu. Peki, Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir? Dumping sendromuna dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu, midenin bir bölümü veya tamamının alındığı ameliyatlarda görülen bir hastalıktır. Bununla birlikte gastrit bypass operasyonu sonrası da ortaya çıkabilmektedir.

Midenin hızlı bir şekilde boşalmasına neden olan hastalık, genellikle yemek yedikten 10-30 dakika sonra şikâyetlerini göstermeye başlar. Midedeki besinlerin kontrolsüz olarak ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve büyük çoğunluğu şeker içeren besinlerin tüketilmesi sonrasında ortaya çıkar.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dumping sendromu belirtileri 2'ye ayrılır.

Erken Dumping Sendromu belirtileri

Geç Dumping Sendromu belirtileri

Erken Dumping Sendromu Belirtileri

Karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesi sonrası 30 dakika içinde görülen belirtiler erken dönem sendromudur.

Belirtiler;

Yüzde kızarma

Kuvvetsizlik, takatsizlik, halsizlik

Genel ya da bölgesel terleme

Tüketilen gıdanın porsiyonu küçük olmasına rağmen duyulan tokluk hissi

Kalp çarpıntısı hissi

Mide ağrıları, sancılar

Bulantı ve kusma durumu

Bölgesel veya genel terleme durumu

Geç Dumping Sendromu Belirtileri

Karbonhidrat içeren besinlerin alımından 3 saat sonra veya sonrasında yaşanan belirtiler şöyledir;

Bilinçte yaşanan dalgalanmalar, değişimler

Titreme yaşanması, halsizlik

Açlık hissinin ortaya çıkışı

Şuurda yaşanan bulanıklık durumları

TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

Tedavi yöntemi kişiden kişiye değişmekle birlikte Dumping sendromunu hafif geçirenlere diyet değişiklikleri ile tedavi uygulanabiliyorken hastalığı ağır seyreden kişilerde ilaç veya cerrahi müdahale uygulanabiliyor.