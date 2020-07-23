Seren Serengil'den Demet Akalın'a ağır gönderme! Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Serengil, geçtiğimiz günlerde yat satın aldığı haberlerini doğruladı.







Şarkıcı, "Evet tekne aldım ama parasını boşverin. Yıllarca tekne ve ev kiralıyordum. Bu sene tekne satın almak istedim" dedi. İş görüşmesi için İstanbul'a geldiğini ve tekrardan Bodrum'a döneceğini söyleyen Seren Serengil, Bodrum'a gelen yazlıkçılar ve tatilcilerin Coronavirus (Covid 19) salgın kurallarına kimsenin uymadığını açıkladı. Şarkıcı, "Bodrum'da korona yok, kimse maske takmıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Buna da izin verildiğine göre korkulacak bir şey yok herhalde. Ben zaten hayatım boyunca karantinada yaşadım. İşten eve, evden işe bir hayatım oldu. Sosyal hayatı olmayan bir insanım. Çok sevmiyorum kalabalığı. Sakinliği seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin