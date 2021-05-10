Seren Serengil'den ablasına sert sözler: Annemle aramıza girerek bizi uzaklaştırmaya çalıştı

Uzun süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil'den ablası hakkında dikkat çeken sözler geldi. Ablasıyla arasının kötü olduğunu belirten Serengil, "Ablam yılanlıklar yaparak söz hakkını kaybetti. Annemle aramıza girerek bizi uzaklaştırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Söylemezsem Olmaz'ın son bölümüne Seren Serengil'in ailesi hakkında yaptığı yorum damgasını vurdu. "Anneler çocuklarını ayırıyor" diyen Serengil, ablası hakkında da sert sözler söyledi.

"Annem bana çok düşkün" diyen Seren Serengil, "Annemden başka kimsem yok, büyük ablam bana olan sevgisini hazmedemediği için yağcılık yapıyor da annem beni seviyor" dedi.

"YILANLIKLAR YAPARAK SÖZ HAKKINI KAYBETTİ"

Seren Serengil'in ablası hakkında da yılan demesi herkesi şaşkına çevirdi. Serengil "Annemin diğer eşinden iki ablam var biriyle görüşüyorum. Ablam yılanlıklar yaparak söz hakkını kaybetti. Benim annemle arama girecek her insan yılandır. Annemle aramıza girerek bizi uzaklaştırmaya çalıştı" dedi.