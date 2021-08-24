Seren Serengil, cezaevinde geçirdiği üç günü anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
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Seren Serengil, cezaevinde geçirdiği üç günü anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Deniz Akkaya ile benzer bir şekilde geçmişte tedbir kararını bozdurduğu için 3 gün hapis cezası alan Seren Serengil, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. İçeriye girdiğinde bavulunu yere bıraktığını ve birisinin koğuşa kadar taşımasını beklediğini söyleyen Serengil, yemeğini yedikten sonra ise götürmeleri için "acil durum" düğmesine bastığını ifade etti.

Ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci için verilen tedbir kararını bozduğu gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası almıştı. Geçmişte aynı gerekçeyle Gülben Ergen'in aldırdığı kararı bozarak 3 gün hapis cezası çeken Seren Serengil, Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programında konuşarak cezaevinde kaldığı günleri anlattı.

"BAVULUMU BİRİSİNİN ALIP KOĞUŞA GÖTÜRMESİNİ BEKLEDİM"

İçeri girdiğinde bavulunu yere koyduğunu ve birisinin alıp koğuşa götürmesini beklediğini aktaran Serengil, şu ifadeleri kullandı:

"Ben içeride x-rayden bavulumu koydum bekliyorum. Bavulumu yere koydum bekliyorum, birisi alıp koğuşa götürecek sanıyorum. Kadına dedim ki 'Benim bavulumu kim götürecek acaba?'. O da 'Hayatım sen kendim götüreceksin' dedi"

"YEMEĞİ YEDİM, ACİL DURUM DÜĞMESİNE BASTIM"

Devam eden açıklamalarında ünlü isim, "Veya işte yemek getiriyorlar, yemek yedikten sonra, odada bir düğme var meğerse acil durum düğmesiymiş. Ben de yemeğimi yedim düğmeye bastım. Yine kadın geldi 'efendim canım' dedi. Meğerse öyle değilmiş..." dedi. Serengil açıklamaları sosyal medyada esprilere konu oldu.

Seren Serengil, cezaevinde geçirdiği üç günü anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
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Emre İliksiz
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Seren Serengil, cezaevinde geçirdiği üç günü anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim - Haberler Magazin
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