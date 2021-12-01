Seren Serengil'den şok eden zina açıklaması

Beyaz TV ekranlarında, Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla yayınlanan magazin programı 'Söylemezsem Olmaz', magazin dünyasına yönelik sıcak haberler i seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

'ZİNA' ÇIKIŞI OLAY OLDU

Programa son olarak Seren Serengil'in 'zina' açıklamaları damga vurdu. Serengil, 'Söylemezsem Olmaz' programının bitmesinin ardından, evli adamlarla birlikte olan kadınları rezil eden bir program yapmak isteğini dile getirdi.

"REZİL EDECEK BİR PROGRAM YAPMAK İSTİYORUM

Zina yasası çıkmadığı takdirde birçok kişinin evliliğinin sona ereceğini belirten Serengil, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu programı sonlandırdıktan sonra kocaların aldattığı kadınları yakalayıp, rezil edecek bir program yapmak istiyorum."

BİRCAN BALİ'DEN ŞOK ÖNERİ

Bircan Bali, "İkinci kadınları yakalayıp rezil edeceksin, çok mantıklı. Uğur Dündar'ın Arena'sı gibi. Metres arenası." dedi.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir ameliyat daha olan ve Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıflayarak sağlığını kaybetti.

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

Ünlü sunucunun yeni açıklamaları sevenlerini üzdü.

"KEMİKLERİM KIRILABİLİR"

Serengil gözyaşları içerisinde, "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım" açıklamasını yaptı.

Yemek yediğini ama bağırsağın kesilmesinden dolayı yediklerini dışkı olarak da attığını söyleyen Seren Serengil ağlayarak "Kilo takıntısı olan bir kızdım. Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi" dedi.