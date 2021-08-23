Seren Serengil'den bomba Kenan Doğulu iddiası!
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Seren Serengil'den bomba Kenan Doğulu iddiası!

Seren Serengil'den bomba Kenan Doğulu iddiası!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu hakkında bomba bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve Covid-19 testi pozitif olduğu halde sahneye çıkıp yüzlerce kişiyi riske attığını iddia etti.

Serengil, aldığı bilginin bir sağlık çalışanına ait olduğunu vurgulayarak, çok güvendiği bir kaynak olduğunu ifade etti.

"TEST YAPTIRIP SONUCUNU PAYLAŞMALI"

Programın sunucularından Bircan Bali de, Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için 'test yaptırıp sonucunu paylaşması gerektiği' mesajını verdi.

Kenan Doğulu'nun bu iddia sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Seren Serengil'den bomba Kenan Doğulu iddiası!
Seren Serengil'den bomba Kenan Doğulu iddiası!

Kaynak: Snob Magazin

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