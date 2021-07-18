Serel Yereli'nin park pozu, takipçilerini büyüledi! Bikini üstü yerine bandana tercih etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serel Yereli'nin park pozu, takipçilerini büyüledi! Bikini üstü yerine bandana tercih etti

Serel Yereli'nin park pozu, takipçilerini büyüledi! Bikini üstü yerine bandana tercih etti
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen genç oyuncu Serel Yereli, son pozuyla takipçilerini şaşırttı. Londra'da bir parkta bikini ile güneşlenen 25 yaşındaki Yereli'nin, bikini üstü yerine bandana kullanması dikkat çekti.

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

İLGİNÇ BİKİNİ TARZI

Güzel havaları fırsat bilip parka giden Serel Yereli'nin bikini pozu takipçilerini büyüledi. Yeşilliklere uzanan Yereli'nin güneşin keyfini çıkarırken bikini üstü olarak bandana kullanması ise dikkat çekti.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Parkta verdiği iddialı pozu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yereli'nin o paylaşımı:

Serel Yereli'nin park pozu, takipçilerini büyüledi! Bikini üstü yerine bandana tercih etti

"ÇIPLAK, GİYİNİK CANIM NASIL İSTERSE"

Serel Yereli, geçtiğimiz yıl yayınladığı bir fotoğrafa gelen yorumlardan sonra ayna karşısına geçmiş ve yeni pozlarını yayınlamıştı. Yereli paylaşımına, "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" yazmıştı.

Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Demet Akalın Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serel Yereli'nin park pozu, takipçilerini büyüledi! Bikini üstü yerine bandana tercih etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:01:20. #1.14#

title