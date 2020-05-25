Serel Yereli'den Sidney Mello itirafı
Oyuncu Serel Yereli, adı Ebru Şahin'le anılan Breziyalı model Sidney Mello ile aşk yaşadığını itiraf etti.
25.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:18
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli, yaptığı bir itirafla adından söz ettireceğe benziyor. Londra'da yaşayan oyuncunun,& ; instagram hesabından yaptığı son paylaşımda bir takipçisiyle girdiği diyalog dikkat çekti. Yereli, Breziyalı model Sidney Mello ile aşk yaşadığını itiraf etti.& ;
Kaynak: Snob Magazin