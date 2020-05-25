Serel Yereli'den Sidney Mello itirafı Oyuncu Serel Yereli, adı Ebru Şahin'le anılan Breziyalı model Sidney Mello ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli, yaptığı bir itirafla adından söz ettireceğe benziyor. Londra'da yaşayan oyuncunun,& ; instagram hesabından yaptığı son paylaşımda bir takipçisiyle girdiği diyalog dikkat çekti. Yereli, Breziyalı model Sidney Mello ile aşk yaşadığını itiraf etti.& ;