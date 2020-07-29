Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse İç çamaşırlı pozu ile gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarına gelen yorumlara tepki gösterdi. Yereli, "Artık tamamen saldım. Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" ifadelerini kullandı.

İç çamaşırlı pozuyla gündemden düşmeyen Serel Yereli, "Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse!" notuyla peş peşe iç çamaşırlı fotoğraflar paylaştı. Yereli, beyaz renk iç çamaşırına da "Bir gün gelinlik giyeceksem o bu olur" dedi.

KİMSEYİ UMURSAMIYOR

Müzik ve oyunculuk eğitimi için İngiltere'de yaşayan Yereli, bu seferde bikinili pozlarını koyarak yapılan yorumları umursamadığını söyledi.

"BEĞENDİM KOYUYORUM"

Bikinili pozunu paylaşan Serel Yereli, "Artık tamamen saldım. Zamanında neden çekinmişim hayret. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta... Canım ne zaman, nasıl isterse. Hikayenin sonu" ifadelerini kullandı.