Şeref Sözü final mi oluyor? Şeref Sözü konusu nedir? Şeref Sözü oyuncuları kimler?
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Şeref Sözü final mi oluyor? Şeref Sözü konusu nedir? Şeref Sözü oyuncuları kimler?

21.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:59
Şeref Sözü final mi oluyor? Şeref Sözü konusu nedir? Şeref Sözü oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarda yayınlanan Şeref Sözü kaçıncı bölümde final yapacak? Şeref Sözü kaçıncı bölümde final yapacak mı?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Cevdet Mercan'ın yaptığı, Eda Tezcan'ın senaryosunu kaleme aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram dizisi Şeref Sözü final olacak mı? Şeref Sözü kaçıncı bölümde final olacak?

ŞEREF SÖZÜ FİNAL Mİ YAPACAK?

İlk bölümü ile Show Tv ekranlarında yayınlanan ve büyük bütçe ile dizi Şeref Sözü istediği reytinglere ulaşamadı. İlk 10'da yerini alamayan yapım final yapacak mı? Dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcıdan dizinin fimal olup olmayacağı ile ilgili bilgi gelmedi.

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Sude Güler

Hülya Darcan

Aras Aydın

Meltem Gülenç

Öykü Çelik

Umut Kurt

Toprak Sağlam

Bülent Düzgünoğlu

Mert Yavuzcan

Hülya Şen

ŞEREF SÖZÜ DİZİ KONUSU NEDİR?

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir "Ada Masalı"nın ve şerefli olmanın hikayesi…

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