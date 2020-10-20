Şeref Sözü 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Şeref Sözü ilk bölümde neler oldu? Şeref Sözü oyuncuları kimler?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Cevdet Mercan'ın yaptığı Şeref Sözü 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Peki, Şeref Sözü ilk bölümünde neler oldu' Şeref Sözü ilk bölüm izle!

Türk yapımı aksiyon ve dram dizi Şeref Sözü 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Şeref Sözü ilk bölümde neler oldu? Şeref Sözü oyuncuları kimler?

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Sude Güler

Hülya Darcan

Aras Aydın

Meltem Gülenç

Öykü Çelik

Umut Kurt

Toprak Sağlam

Bülent Düzgünoğlu

Mert Yavuzcan

Hülya Şen

Nazlı Çetin

Sıla Korkmaz

Begüm Alınca

ŞEREF SÖZÜ İLK BÖLÜM ÖZETİ!

Şeref Sözü 1. Bölümünde, Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra'dır. İsra'nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan'ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan'a gider! Faruk, şehrin her yerinde İsra'yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra'nın Adabeyli Malikanesi'ne Cihan'ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası'nda tüm düzen alt üst olacaktır... Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen 'Şeref Sözü' geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

ŞEREF SÖZÜ İLK BÖLÜM İZLE!