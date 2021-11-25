Serdar Ortaç - Yalnız Şehir sözleri! 'Yalnız Şehir' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Serdar Ortaç - Yalnız Şehir sözleri! 'Yalnız Şehir' şarkı sözleri nelerdir?

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Serdar Ortaç - Yalnız Şehir sözleri! 'Yalnız Şehir' şarkı sözleri nelerdir?

Serdar Ortaç'ın şarkısı 'Yalnız Şehir' klibi ile Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yalnız Şehir sözleri nelerdir? Yalnız Şehir şarkı sözleri nedir?

Serdar Ortaç - Yalnız Şehir şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SERDAR ORTAÇ - YALNIZ ŞEHİR ŞARKI SÖZLERİ

Kimlerden sorarım seni

Kimlerden haber alırım

Kim bilir yıllar sonra

Koynunda yaşlanırım

****

Ayrılık zor mevsimmiş

Ben bunu geç anladım

Belki de bahar gelir yağmur birikir

Yılları boşa harcadım

Sevginle ağladım

*****

Gözlerin damla damla

Dudağında bir şiir

Sevgimin ortasında

Yalnız değil bu şehir

*****

Kıskandım seni elden

Kıskandım seni benden

Korkuyorum bu yüzden

Bunu bir Allah bilir

*****

Kimlerden sorarım seni

Kimlerden haber alırım

Belki de yıllar sonra

Koynunda yaşlanırım

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