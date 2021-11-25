Serdar Ortaç - Yalnız Şehir sözleri! 'Yalnız Şehir' şarkı sözleri nelerdir?
Serdar Ortaç'ın şarkısı 'Yalnız Şehir' klibi ile Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yalnız Şehir sözleri nelerdir? Yalnız Şehir şarkı sözleri nedir?
Serdar Ortaç - Yalnız Şehir şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
SERDAR ORTAÇ - YALNIZ ŞEHİR ŞARKI SÖZLERİ
Kimlerden sorarım seni
Kimlerden haber alırım
Kim bilir yıllar sonra
Koynunda yaşlanırım
****
Ayrılık zor mevsimmiş
Ben bunu geç anladım
Belki de bahar gelir yağmur birikir
Yılları boşa harcadım
Sevginle ağladım
*****
Gözlerin damla damla
Dudağında bir şiir
Sevgimin ortasında
Yalnız değil bu şehir
*****
Kıskandım seni elden
Kıskandım seni benden
Korkuyorum bu yüzden
Bunu bir Allah bilir
*****
Kimlerden sorarım seni
Kimlerden haber alırım
Belki de yıllar sonra
Koynunda yaşlanırım
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