Serdar Ortaç'ın nehir gözlüsü Nehir mi, Cansu mu?

Serdar Ortaç'ın Cansu Dere ile ilgili itirafı akıllara Nehir Erdoğan'ı getirdi. Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu söyleyen Serdar Ortaç yıllar önce benzer bir açıklamayı Nehir Erdoğan için de yapmış. Hatta Ortaç yine bahsettiği Nehir Gözlüm şarkısını da Erdoğan'a yazdığını söylemiş. İşte detaylar…

2003/2005

Serdar Ortaç 2003'te bir TV programında karşılaştığı oyuncu Nehir Erdoğan'a vurulduğunu iki yıl sonra, 2005'te şöyle ifade etmişti: "Gözümün önünden o tertemiz hali hiç gitmedi. Platonik bir aşktı bu. Bir gece oturup 'Nehir Gözlüm'ü yazdım. Aylar, yıllar geçmesine rağmen kendisine bir türlü açılamadım. Keşke açılsaydım. Şu an yakın arkadaşım Ömer Durak ile birlikte."

2022

Şimdi gelelim geçen haftaya. Popçu, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' programında ise şöyle konuştu: "20'li yaşların başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşıktım. Bu durumdan onun hiç haberi olmadı. İlk kez itiraf ediyorum. Cansu beni mahvedecek" dedi.

Cansu Dere 2003'te Okan Bayülgen'den ayrılmış, 2005'te Cem Yılmaz ile aşk yaşamıştı.

İşte 'Nehir Gözlüm' Şarkısı

Kısmeti bağlı dediler/Gülüşü candan edalı dediler/Ah delikanlı yüreğim/ Bu gece senden utandı dediler/ Kendimi kandırmadım/ Senden kurtulamadım/Kaç kere sevdi yüreğim/Sen gibisini bulamadım/Bu dünyayı yakacak mısın/Bana aşık olacak mısın/İlk kez aşık olmuş gibi/Yüreğimden taşacak mısın/Bana evet diyecek misin/ Yoksa öpüp gidecek misin/Nehir gözlüm aşkım için/Her şeyini verecek misin.