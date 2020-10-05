Serdar Ortaç eski bir Sovyet askerine benzerliğiyle viral oldu!

Twitter'da bugün dolaşan bir fotoğraf herkesin dilinde. Eski bir Sovyet askerinin bu fotoğrafı Serdar Ortaç'a olan tıpatıp benzerlik ile dikkat çekiyor. Peki, fotoğraf tam olarak ne zamandan kalma?

Bugün Twiiter'da dolaşan bir fotoğraf Serdar Ortaç'a olan benzerliğiyle gündem oldu. Hakkında yüzlerce twit atılan ve gündemde birinci sıraya yerleşen fotoğraf görenleri şok etti. İkinci dünya savaşında kalan bir Sovyet askerine ait olduğu belirlenen fotoğraf oldukça konuşuldu.

Hakkında onlarca twit atılan fotoğrafın ne zamandan kalma olduğu ise merak konusuydu. Oldukça beğenilen ve gülünen fotoğraf Serdar Ortaç'a olan tıpatıp benzerlik ile dikkat çekti.

İŞTE O FOTOĞRAF

İŞTE ATILAN O TWİTERLERDEN BAZILARI

'Serdar Ortaç'ın Rus sevdası bi bitmedi zaten'

'Serdar Ortaç eski eşinin nafakasını ödemek için ek iş yapmaya başlamıştır.'

'Siz sadece caz ve klasik dinlersiniz ama sizi nazilerden serdar ortaç korur'