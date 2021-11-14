Serdar Ortaç: Allah benim belamı versin

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve başarılı şarkıcı İzel , önceki akşam Maslak 1453'deki Yeni Gazinoda sahne aldı. Konser öncesi kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzel, "Muhteşem bir Gazino konsepti olmuş. Bende en son 18 yıl önce Maxim Gazinoda sahneye çıkmıştım" diyerek, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Son zamanlarda sağlık sorunlarının iyiye gittiğini söyleyen güzel şarkıcı, "Şu an çok iyiyim. Birkaç hastalık teşhisi konulmuştu ama korkulacak şu an bir şeyim yok. Zaten bu hastalık kilo vermeme çok engel oluyormuş ona rağmen 15 kilo verdim" dedi. Röportajın ardından sahneye çıkan İzel, siyah ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı. Repertuarında slow şarkılarının yanı sıra Türk sanat müziğine de yer veren güzel şarkıcı, harika enerjisiyle sevenlerinden alkış aldı.

ESTETİKLİ KADINLAR ÖRDEK GİBİ

İzel'in hemen ardından sahneye çıkacak olan meslektaşı gibi basın mensuplarını kulisinde ağırlayarak geleneği bozmadı. Estetiği hiç sevmediğini söyleyen Ortaç, "Artık estetiksiz kadın kalmadı, hepsi dudaklarını ördek dudağı gibi yaptı. Bu kim olursa olsun, ister akrabalarım olsun ister arkadaşlarım. Allah'ın verdiği bir yüze zarar vermek doğru değil" dedi. Son zamanlarda bahis sitelerinde kumar oynadığına dair çıkan haberler e ise, "Evet geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Kumar beni bitirdi. Allah benim belamı versin çok pişmanım, artık parayı tutmaya çalışıyorum" dedi. Muhabirlerin, "Ne zaman emekli olacaksınız?" sorusuna sanatçı, "Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım çünkü çok borcum var. 10 milyon TL Halk Bankası'na kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var" yanıtını verdi.

DÜET YAPTILAR

Röportajın ardından sahnenin yolunu tutan başarılı sanatçı, geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin finalinde yakın dostu İzel'i sahneye davet eden Ortaç, beraber "Veda Busesi" şarkısını söylediler. Öte yandan İzel ve Serdar Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında yeralan Merve Yıldırım yeni yaşını yakın dostları Ahu Karaduman ve Hande Kazanova ile birlikte kutladı.