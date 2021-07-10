Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!
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Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!

Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Serdar Ortaç'la ikinci kez yollarını ayıran şarkıcı Seçil Gür, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gür, "Serdar Ortaç ile tekrar bir araya gelebilir misiniz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Bir kafede arkadaşıyla toplantı yaptıktan sonra görüntülenen Seçil Gür, 13'ncü şarkısını çıkaracağını söyleyip, kolunda yeni yaptırdığı '13' ve 'Self Made' (Kendin yap) yazılı dövmelerini gösterdi.

13'ÜN UĞURUNA İNANIYOR

13 rakamının İslam dininde uğurlu bir rakam olduğunu anlatıp buna inandığını ifade eden Gür "13'ncü şarkım çıkıyor. Yeni single olacak. İlk şarkıma da güveniyordum buna da güveniyorum sözü müziği bana ait. 13 Temmuz Sezen'in doğum günü, Peygamber efendimizin doğum tarihinin toplamı 13, 1453'ün İstanbul'un fethi 13, rahmetli ablamın melek olduğu yaş 13" dedi.

"SERDAR'IN SEVGİLİSİ OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM"

Ayrıca eylül ayında albümünü çıkaracağını da anlatan Seçil Gür, "Yaptığım şarkılarıma inanıyorum, ben hep kendi ayaklarım üzerinde yürüdüm" diye konuşurken, Serdar Ortaç'la hep adının anılmasıyla ilgili soru üzerine ise bu kez kolundaki 'Self Made' (Kendin Yap) yazılı dövmeyi gösterip 'Hep 'Serdar'ın sevgilisi' gibi anılmasın diye hep kaçındım, çünkü bakın kolumda bile ne yazıyor? Ömürce kendi emeğimle bir şeyler yapmaya çalıştım öyle olsun istedim" şeklinde konuştu.

"AŞK DÜŞÜNECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Serdar Ortaç'la ayrıldıklarını söyleyen Gür, "Tekrar bir araya gelebilir misiniz?" sorusuna "Evet kesinlikle ayrıldık. Ben hiçbir şeye kesin demem, Allah ne yazdıysa onu görürüz. Bilmiyorum. Hiçbir şeyin cevabı yok şu an hiç orada değilim aşk düşünecek durumda değilim" diye yanıt verdi.

Seçil Gür'ün sportif tarzı ve makyajsız oluşu da fazlasıyla dikkat çekti.

Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!
Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!
Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!
Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!
Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!
Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'den flaş açıklama!

Kaynak: Snob Magazin

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