Serdar Gökhan'dan şoke eden hareket! Kameraları görünce çılgına döndü - Haberler
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Serdar Gökhan'dan şoke eden hareket! Kameraları görünce çılgına döndü

Snob Magazin - Magazin
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Serdar Gökhan'dan şoke eden hareket! Kameraları görünce çılgına döndü

Türk sinemasında çok sayıda filmde canlandırdığı karakterlerle unutulmaz anılar bırakan ünlü aktör Serdar Gökhan, alışveriş merkezinde karşılaştığı basın mensuplarına çok kızdı. Eşine muhabirlerin yanına gitme diyen Gökhan, "Hayatınız yalan, sizinle konuşmak istemiyorum gidin buradan." diyerek gergin tavırlar sergiledi. Gökhan'ın eşi ise muhabirlerden özür diledi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterini canlandıran Serdar Gökhan, geçtiğimiz akşam eşi ile birlikte Etiler Akmerkez'de görüntülendi.

"ORADAN GEÇME"

Basın mensuplarının yanından geçerken bir anda duran Gökhan, eşine bağırarak "Oradan geçme, onların yanından geçme." diye bağırdı. Sonrasında basın mensuplarının "Bize neden tepki gösterdiniz, neden böyle bir şey dediniz Serdar Bey?" sorusuna Gökhan "Hayatınız yalan, sizinle konuşmak istemiyorum gidin buradan." diyerek gergin tavırlar sergiledi.

Serdar Gökhan'dan şoke eden hareket! Kameraları görünce çılgına döndü

EŞİ ÖZÜR DİLEDİ

Gergin tavırların nedenini anlamayan basın mensuplarına eşine bunun nedenini sordu, eşi ise "Geçmiş haberlerden dolayı size sinirli, ne olur kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu özür dilerim lütfen." diyerek eşinin yanına gitti.

Serdar Gökhan'dan şoke eden hareket! Kameraları görünce çılgına döndü

Serdar Gökhan'dan şoke eden hareket! Kameraları görünce çılgına döndü

Snob Magazin - Magazin

Serdar Gökhan, Akmerkez, Etiler, Türk, Magazin, Haberler

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