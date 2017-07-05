Serdar Bilgili Aşk Söylentilerine Noktayı Koydu: Hanımefendiyi Tanımıyorum!

3 hafta önce Serdar Bilgili'yle akşam yemeği yiyen Deniz Çakır, ardından Serdar Bilgili'ye ait otelde çektirdiği fotoğrafını "Sana da günaydın en sevdiğim yağmurlu İstanbul" notuyla paylaşmıştı.

GECE BİRLİKTE OTELE DÖNDÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Otele Serdar Bilgili'yle birlikte geldiği iddia edilen güzel oyuncunun, üzerine bir de otelde çektiği fotoğrafla yaptığı paylaşım, "ilan-ı aşk" yorumlarına neden oldu. Ancak paylaşımın ardından Serdar Bilgili tarafından yapılan açıklama, herkesi hayrete düşürdü. Bilgili 3 hafta önce yemeğe çıktığı, ve iddia doğruysa birlikte oteline geldiği Deniz Çakır'la ilgili "Hanımefendiyi tanımıyorum." dedi.

"KİŞİSEL OLARAK TANIMAMAKTAYIM"

İşte Serdar Bilgili'nin açıklaması:

Son dönemde hakkımda birkaç seferdir tekrarlanan Sayın Deniz Çakır ile ilgili asılsız haberlerden dolayı açıklama yapma gereği duydum. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hanımefendiyi kişisel olarak tanımamaktayım. Konuyla ilgili hassasiyetinizi rica ederim.