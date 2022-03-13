Serdar Aziz Bakımda!

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, mağaza aynasında yanaklarına kızarıklık ve sivilceleri kapatmak için kapatıcı ve allık sürdü.

O anlar ise objektiflere yansıdı. Çıkışta konuşmak istemeyen çift basına poz verdikten sonra alışveriş yapmaya devam etti.

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