Serdar Aziz Bakımda!
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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, geçtiğimiz akşam Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Makyaj malzemesi satılan mağazaya giren çift, mağazada ürünleri denedi.
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, mağaza aynasında yanaklarına kızarıklık ve sivilceleri kapatmak için kapatıcı ve allık sürdü.
O anlar ise objektiflere yansıdı. Çıkışta konuşmak istemeyen çift basına poz verdikten sonra alışveriş yapmaya devam etti.
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