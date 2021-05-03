Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!
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Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!

Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Serdar Akinan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Serdar Akinan kaç yaşında, nereli? Serdar Akinan hayatı ve biyografisi! Serdar Akinan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Serdar Akinan hakkında araştırmalar yapılıyor. Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli? Serdar Akinan hayatı ve biyografisi!

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1968

Kaç yaşında: 53 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

1987'de Milliyet Gazetesi'nde daha 17 yaşında gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. İlk özel televizyon Star'da televizyon haberciliğine adım attı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenlik, muhabirlik, kameramanlık yaptı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı. Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluşlarında kanalların başındaydı. SkyTurk kanalının kuruluşunda rol aldıktan sonra bu kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı ve Nihat Genç ile program sundu. Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portali açtı.

KİTAPLARI

• Neo-Takiye

• Kan Uykusu (2007)

• Soğuk Barış (2008)

• Kan Uykusu Kınalı Türkü (2008)

• Sahi Beni Neden Almadılar? (2013)

• İştar'ın Kızları (2014)

• Buzdağı: Türkiye, AKP, FETÖ, CIA (2017)

• Mazbata (2019)

• Hayatımın Haberi (2021)

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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