SERÇEV, 5 serebral palsili çocuk ve ailesinin ev hayalini, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirdi

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahibi 5 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu.

Serebral palsili çocuğu olan 5 ailenin, Mamak TOKİ bloklarında oturacaklar daireler, bir otelde noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

Kura çekimi öncesinde açıklama yapan SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan, derneklerinin şimdiye kadar yaptığı birçok yardımın yanında ilk defa ihtiyaç sahiplerine ev hediye ettiğini söyledi.

Gürkan, bir hayırseverin serebral palsili çocuğu olan ailelere ev vermek koşuluyla bağış yaptığını, kendilerinin de belli kriterlere göre 35 aile arasından 5 aile belirlediklerini aktardı.

Gürkan şunları kaydetti:

"Tek tek ev ziyaretleri yaparak onların hangi şartlarda yaşadıkları ve evlerindeki gelirlere kadar şeffaf dosyalar oluşturduk. Evlerinin fotoğraflarını çektik. Engelli bir çocuğa sahip olan bir anne ve babanın ne kadar zorlandığını gözlerimizle gördük. Buradaki ailelerimiz zorlanan ailelerimiz arasında ev hak edenler."

Ev sahibi olan 24 yaşındaki serebral palsili Sıla Yalçınkaya, SERÇEV ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anne Sultan Yalçınkaya da ev sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu gözyaşları içinde anlattı.

Yalçınkaya "Evim olduğu için çok sevindim. İlk kez ev sahibi oldum. Şimdi rahat rahat oturacağımız bir evimiz oldu." dedi.

Ev sahibi olan bir başka anne Sultan Yalçın ise hayırseverlere teşekkür ederek, çocukları adına çok sevindiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir